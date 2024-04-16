Один из участников конфликта достал нож и начал гоняться за оппонентами. Но когда омича поймали, он стал утверждать, что просто хотел припугнуть агрессивных людей.

Один из участников конфликта достал нож и начал гоняться за оппонентами. Но когда омича поймали, он стал утверждать, что просто хотел припугнуть агрессивных людей.

В одном из омских пабликов появилось видео, на котором запечатлен конфликт, который произошел рядом с баром на улице Ленина. На записи видно, как один из участников конфликта достал внушительных размеров нож и стал за кем-то гоняться. Народ бросился врассыпную. К счастью, никто не пострадал.

Этим видео заинтересовались полицейские. Они наведались в бар, где выяснили, что еще внутри заведения между посетителями произошла ссора на бытовой почве. Конфликт продолжился на улице. Его окончание и попало на видео.

Полицейские установили всех участников конфликта. Пресс-служба УМВД России по Омской области выложила другое видео. Это допрос молодого человека, которй размахивал ножом, и его приятеля. Тот самый приятель выдвинул свою версию произошедшего.

– Посетили заведение «Ленинград», решили выйти покурить со своим другом. Нечаянно задел проходящих мимо людей, извинился. Они не стали принимать извинения и решили доказать все при помощи кулаков. Еще и позвали своих друзей. Их было в районе 10 человек. Из-за массового давления мой знакомый решил достать нож и припугнуть их. Они начали убегать. Догонять их мы не стали, так как конфликт разрешился. Никто ничего против не имеет. Больше мы не виделись, – утверждал омич.

А вот показания владельца ножа несколько отличались. Он утверждал, что нож был пластиковым. Также омич путано говорил, что били то его приятеля, то «их», но непонятно кого.

– Выходя на улицу, увидел, как товарища уже бьют. Конфликт развивается. Сначала пытались словами решить. Потом как-то это стремительно переросло… Они кому-то звонили. Не знаю кому. Я даже людей там толком не знаю. Я видел, как их бьют, буквально запинывают, потому что они ничего не делают и стоят как вкопанные. Я вспомнил, что у меня в сумке лежал пластиковый нож. Я его, собственно, достал, напугал их, они убежали. Конфликт решился, – объяснял молодой человек.

Полицейские, похоже, сомневаются в словах обоих омичей, поэтому сейчас проводится проверка. Видимо, у других участников конфликта свое видение событий.