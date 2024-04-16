Он прошел 10 километров, прежде чем его отыскали полицейские и сотрудники МЧС.

Он прошел 10 километров, прежде чем его отыскали полицейские и сотрудники МЧС.

Сегодня в полицию Крутинского района обратился 75-летний омич. Он рыбачил на озере Салтаим с 79-летним приятелем, и тот потерялся.

Полицейские успели созвониться с рыбаком, уточнить видимые ориентиры и попросить его оставаться на месте. После этого у пенсионера выключился телефон. На поиски мужчины отправились сотрудники полиции, инспекторы по охране животного мира, рыбнадзора и МЧС. Его нашли в 10 километрах от места пропажи. Мужчину доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Оба пенсионера поблагодарили всех участников поисков и пообещали в следующий раз быть осмотрительнее.