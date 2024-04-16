Градоначальник провел церемонию награждения и вручил меценатам памятные знаки.
Мэр Омска Сергей Шелест и председатель горсовета Владимир Корбут провели церемонию награждения меценатов. Генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин получил памятный знак «Меценат года – 2023» за проведение ремонта в школе № 81.
Нагрудные знаки «Меценат» были вручены и другим омичам, поучаствовавшим в преображении омских школ. Знаки отличия получили исполнительный директор ООО «Промышленная компания «Металлинвест» Таймас Абдуалинов, руководитель ООО «СтройТраст» Арман Акопян, начальник ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска» Юрий Арчибасов, генеральный директор ООО «Омск сайдинг инвест» Хусайн Закриев, руководитель ООО «РСТ групп» Максим Котовский, директор ООО «Антикор Авто» Павел Маркелов, начальник ООО «ГК «СТРОЙ-Логистик» Женис Садуов и директор ООО «Промстройкомплект-Сервис» Шамил Шихмирзаев.
– Благодарю всех участников проекта «Меценатство» за вклад в развитие родного города. Желаю им успехов, процветания, крепкого здоровья и новых проектов, направленных на улучшение жизни омичей, – отметил мэр.
Благодарность за благотворительную деятельность, которая касается социально значимых проектов, получили меценат Сергей Козубенко и председатель совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский.