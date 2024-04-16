Парень украл несколько бутылок алкоголя в магазине. Это увидел продавец. На просьбу вернуть напитки омич отреагировал агрессивно.

Парень украл несколько бутылок алкоголя в магазине. Это увидел продавец. На просьбу вернуть напитки омич отреагировал агрессивно.

В отдел полиции № 7 обратился представитель супермаркета на улице Менделеева в Омске. Он рассказал, что в магазин пришел нетрезвый посетитель, похитил товар, а потом устроил дебош. Сумма причиненного ущерба составила 7 тыс. рублей.

Дебоширом оказался 21-летний омич. В алкогольном опьянении он пришел в супермаркет, взял с витрины три бутылки увеселительных напитков и попытался спрятать их под куртку. Это увидел продавец, который сразу же подошел к молодому человеку и попросил вернуть товар на место. Парню такая просьба не понравилась, и он стал вести себя агрессивно: замахиваться бутылкой и угрожать. Уже на выходе работники еще раз попытались остановить воришку, однако тот разбил стекло входной двери и убежал.

– Оперативный дежурный направил приметы злоумышленника всем наружным службам полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы вскоре задержали фигуранта в подъезде дома на улице Бородина. К этому моменту он уже успел употребить алкогольные напитки, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому омичу грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее парень уже был судим шесть раз – за кражи и оскорбление представителя власти. Сейчас его заключили под стражу.