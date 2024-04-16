Ограничения вводят для того, чтобы безопасно встретить тематический поезд «Сила в Правде».

Ограничения вводят для того, чтобы безопасно встретить тематический поезд «Сила в Правде».

Завтра с 06:00 до 19:00 в Омске перекроют проезд, прилегающий к железнодорожному вокзалу от Марченко до пересечения с Леконта и 8-й Ленинской. Сегодня с 20:00 в этом районе на сутки также запретят парковку всех видов транспорта.

Ограничения власти вводят для обеспечения безопасности в связи с прибытием в город тематического поезда министерства обороны «Сила в Правде». Завтра с 13:00 до 18:00 экскурсоводы эшелона будут рассказывать гостям об истории и достижениях Российской армии и флота.

Всего поезд пройдет более 34 тыс. километров и остановится в 75 городах России.