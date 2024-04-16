Омск-Информ
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·Спорт

Сына супруги решили назвать Владимиром.
Сегодня супруга хоккеиста омского «Авангарда» Владимира Ткачева  Виктория родила мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
– Желаем здоровья «ястребку» и родителям и ждем на трибунах нового болельщика в следующем сезоне, – отметили в клубе.
Сына супруги решили назвать Владимиром.
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·Спорт

Сына супруги решили назвать Владимиром.
Сегодня супруга хоккеиста омского «Авангарда» Владимира Ткачева  Виктория родила мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
– Желаем здоровья «ястребку» и родителям и ждем на трибунах нового болельщика в следующем сезоне, – отметили в клубе.
Сына супруги решили назвать Владимиром.
3117