Во время противопожарного режима нельзя жарить шашлыки, даже в мангалах закрытого типа. Также жителям региона нельзя посещать леса и разводить костры.

Во время противопожарного режима нельзя жарить шашлыки, даже в мангалах закрытого типа. Также жителям региона нельзя посещать леса и разводить костры.

Сотрудники регионального МЧС усилили профилактику с омичами, проживающими в садоводческих товариществах и частном секторе. Жителям региона напоминают, что в области действует противопожарный режим, который предусматривает запрет на сжигание травы и мусора.

– Основные хлопоты садоводов сейчас связаны с уборкой на участках, впереди жаркие выходные дни. На маршруты выходят дачные автобусы. Наша работа усиливается. Садоводы начнут приводить в порядок участки, и очень важно, чтобы они знали, что сжигать траву и мусор на участке запрещено, – рассказала инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому административному округу Ольга Бруй.

Во время противопожарного режима нельзя и жарить шашлыки, даже в мангалах закрытого типа. Кроме того, омичам необходимо убрать сухостой с участка, в ином случае им грозит штраф.

– При сильном ветре огонь может перекинуться на соседние дома, а в сухую и жаркую погоду достаточно маленькой искры для большого пожара. Любое использование открытого огня, в том числе и костер на собственном участке, и огонь в бочке, пусть и прикрытой, будут расцениваться как административное правонарушение, – заявила Бруй.

Также жителям региона нельзя посещать леса и разводить костры. Противопожарный режим будет действовать до 15 июня в Омске и 26 районах, до 20 июня – в северных районах.