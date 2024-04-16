Омск-Информ
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·Общество

На следующей неделе на смену теплу в регион придут похолодание и дожди.
В ближайшие дни в Омской области ожидается значительное потепление. В четверг, 18 апреля, в регионе воздух прогреется до +20 °С, а к воскресенью, 21 апреля, и вовсе до +25 °С.
Однако на следующей неделе на смену теплу в регион придет похолодание. Согласно данным открытых интернет-источников, днем температура будет держаться на отметке +7...+2 °С, а по ночам и вовсе будет опускаться до –1 °С.
Также на следующей неделе синоптики прогнозируют дожди.
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·Общество

На следующей неделе на смену теплу в регион придут похолодание и дожди.
В ближайшие дни в Омской области ожидается значительное потепление. В четверг, 18 апреля, в регионе воздух прогреется до +20 °С, а к воскресенью, 21 апреля, и вовсе до +25 °С.
Однако на следующей неделе на смену теплу в регион придет похолодание. Согласно данным открытых интернет-источников, днем температура будет держаться на отметке +7...+2 °С, а по ночам и вовсе будет опускаться до –1 °С.
Также на следующей неделе синоптики прогнозируют дожди.
3119