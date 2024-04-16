Омск-Информ
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·Общество

Новое благоустроенное пространство собираются открыть через месяц, чтобы проводить там культурные мероприятия.
Во внутреннем дворике Городского музея «Искусство Омска» появится новое пространство для творческого отдыха под названием «Арт-погружение». Как сообщает «Омск_путеводитель», за оформление дворика уже взялись архитекторы, художники и ландшафтные дизайнеры.
Откроют «Арт-погружение» во второй половине мая. На площадке планируется проводить творческие встречи, концерты, модные показы и выставки под открытым небом.
·Общество

Новое благоустроенное пространство собираются открыть через месяц, чтобы проводить там культурные мероприятия.
Во внутреннем дворике Городского музея «Искусство Омска» появится новое пространство для творческого отдыха под названием «Арт-погружение». Как сообщает «Омск_путеводитель», за оформление дворика уже взялись архитекторы, художники и ландшафтные дизайнеры.
Откроют «Арт-погружение» во второй половине мая. На площадке планируется проводить творческие встречи, концерты, модные показы и выставки под открытым небом.