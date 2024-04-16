Подрядчики уже начали заходить на объекты для установки информационных баннеров, временных дорожных знаков и демонтажа старого асфальта.

Подрядчики уже начали заходить на объекты для установки информационных баннеров, временных дорожных знаков и демонтажа старого асфальта.

В Омске готовятся к масштабному ремонту дорог. В этом году комплексный ремонт пройдет на 9 улицах города. В список попали улицы Омская, Волочаевская, Заозерная, 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Коммунальная, Гусарова и Театральная площадь.

Подрядчики уже начали заходить на объекты для установки информационных баннеров, временных дорожных знаков и демонтажа старого асфальта.

– Работы на четырех объектах подрядчики начали досрочно – в 2023 году. На сегодняшний день их готовность составляет: Волочаевская – 68 %, Заозерная – 60 %, Омская – 34 %; Театральная площадь – 98 %. Улица Гусарова будет отремонтирована за счет средств, сэкономленных в процессе торгов, – рассказал мэр города Сергей Шелест.

Всего в рамках нацпроекта на ремонт дорог в Омске выделено 712 млн рублей. Все работы планируют завершить до 1 августа.