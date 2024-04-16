Омск-Информ
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·Общество

На жителя Знаменского района заведено 5 уголовных дел.
Полицейские выявили факты незаконной вырубки леса на территории Новоягодинского участкового лесничества в Знаменском районе. Подозреваемым в преступлении оказался 58-летний житель райцентра, экс-руководитель знаменского лесхоза. Мужчина вырубал деревья с 2018 по 2020 год. В результате он срубил 1,6 тысячи кубометров насаждений, в том числе ценных деревьев хвойных пород. 
– При выделении под вырубку участков леса фигурант в отчетных документах значительно занижал количество расположенных на них деревьев. В итоге разницу добытой в ходе заготовки древесины присваивал себе, в дальнейшем реализовывал для переработки частным предпринимателям, – рассказали в полиции.
Причиненный ущерб лесному фонду составил почти 16 млн рублей. На мужчину заведено 5 уголовных дел. Расследование продолжается.
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·Общество

На жителя Знаменского района заведено 5 уголовных дел.
Полицейские выявили факты незаконной вырубки леса на территории Новоягодинского участкового лесничества в Знаменском районе. Подозреваемым в преступлении оказался 58-летний житель райцентра, экс-руководитель знаменского лесхоза. Мужчина вырубал деревья с 2018 по 2020 год. В результате он срубил 1,6 тысячи кубометров насаждений, в том числе ценных деревьев хвойных пород. 
– При выделении под вырубку участков леса фигурант в отчетных документах значительно занижал количество расположенных на них деревьев. В итоге разницу добытой в ходе заготовки древесины присваивал себе, в дальнейшем реализовывал для переработки частным предпринимателям, – рассказали в полиции.
Причиненный ущерб лесному фонду составил почти 16 млн рублей. На мужчину заведено 5 уголовных дел. Расследование продолжается.
1222