Омск-Информ
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·Общество

Работы проходят на участке с 104 по 109 км дороги Омск – Русская Поляна.
На трассе Омск – Русская Поляна начали ремонт дорожного полотна. Работы проходят на участке с 104 по 109 км, там дорожники фрезеруют асфальт.
На объекте укрепят основание методом холодной регенерации, уложат покрытие с использованием асфальтобетонной смеси, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Ремонт на участке дороги должны завершить до середины октября текущего года.
1106
·Общество

Работы проходят на участке с 104 по 109 км дороги Омск – Русская Поляна.
На трассе Омск – Русская Поляна начали ремонт дорожного полотна. Работы проходят на участке с 104 по 109 км, там дорожники фрезеруют асфальт.
На объекте укрепят основание методом холодной регенерации, уложат покрытие с использованием асфальтобетонной смеси, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Ремонт на участке дороги должны завершить до середины октября текущего года.
1106