Девушка серьезно пострадала в аварии и оказалась в инвалидном кресле. Медики помогли ей вернуться к обычной жизни.

Девушка серьезно пострадала в аварии и оказалась в инвалидном кресле. Медики помогли ей вернуться к обычной жизни.

Врачи омского Клинического медико-хирургического центра помогли 21-летней девушке встать на ноги. Омичка попала в ДТП и получила множественные переломы ног, передвигаться она могла только в инвалидной коляске. Пять лет медики боролись за то, чтобы девушка вновь встала на ноги.

Врачи провели омичке несколько сложных операций по сращению костей голени и таза с последующим эндопротезированием тазобедренного сустава. Также медики исправили разную длину ног девушки: правая нога была короче левой на 5 см.

– Когда мы с Алиной впервые встретились, она не могла передвигаться самостоятельно, а сегодня уже ходит на своих ногах – и это очень радует. Сейчас нам осталось решить последнюю проблему: коленный сустав сгибается не до конца. Исправить ситуацию поможет артроскопия, с помощью которой мы убрали рубцы и спайки. В результате угол сгибания сустава увеличится, – рассказал заведующий травматологическим отделением № 1 Андрей Лифанов.

Девушка поблагодарила врачей за то, что они помогли ей вернуться к обычной жизни. Она отмечает, что теперь вновь строит планы и верит в лучшее будущее.