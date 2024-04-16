Омичи заказали через интернет автозапчасти у одной компании. Товар они сразу оплатили. Однако спустя 8 месяцев заказ так и не пришел. Вмешались приставы.

Омичи заказали через интернет автозапчасти у одной компании. Товар они сразу оплатили. Однако спустя 8 месяцев заказ так и не пришел. Вмешались приставы.

В суд с иском к ООО «Дик» обратились супруги из Омска, которые попросили, чтобы им вернули деньги за неполученный товар. Семья рассказала, что они заказали у компании запчасти на автомобиль «Ленд-Ровер» – дроссель, коллектор, патрубок, радиатор основной, радиатор кондиционера, зеркало правое, усилитель бампера и отводной тройник. Все это омичам обошлось в 77 тыс. рублей. Однако после заказа представитель компании не предоставил никакие документы, подтверждающие сделку. Спустя 8 месяцев омичи так и не получили автозапчасти, деньги не вернули, а просьбы об их возврате и вовсе игнорировали.

Фемида полностью встала на сторону семейной пары и обязала компанию расторгнуть договор купли-продажи, а также выплатить омичам 159 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Но организация игнорировала такое требование, поэтому в проблему пришлось вмешаться судебным приставам.

– Судебный пристав уведомил надлежащим образом организацию о возбуждении исполнительного производства, сообщив о том, что в случае неисполнения судебного решения в добровольный срок к юридическому лицу будут применены принудительные меры воздействия. Вместе с тем должностным лицом вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства ООО «Дик», находящиеся в банке или иной кредитной организации, – рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

После этого компания полностью погасила свой долг.