Омск-Информ
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·Общество

Омичи активно выбирают общественные территории, которые власти обновят в первую очередь.
Уже более 100 тысяч жителей Омской области проголосовали за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, голосование продлится до 30 апреля.
– Жители Омской области демонстрируют активную поддержку и участие в проекте по благоустройству региона. Каждый голос важен, и каждый шаг приближает нас к лучшему будущему Омской области, – отметил губернатор Виталий Хоценко.
Для участия в голосовании нужно перейти на сайт 55.gorodsreda.ru или воспользоваться платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Есть возможность сделать выбор, посетив один из пунктов голосования: в ТЦ «Омский», ТЦ «Каскад», ТЦ «Континент», ТК «Парк» или ТК «Терминал».
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·Общество

Омичи активно выбирают общественные территории, которые власти обновят в первую очередь.
Уже более 100 тысяч жителей Омской области проголосовали за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, голосование продлится до 30 апреля.
– Жители Омской области демонстрируют активную поддержку и участие в проекте по благоустройству региона. Каждый голос важен, и каждый шаг приближает нас к лучшему будущему Омской области, – отметил губернатор Виталий Хоценко.
Для участия в голосовании нужно перейти на сайт 55.gorodsreda.ru или воспользоваться платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Есть возможность сделать выбор, посетив один из пунктов голосования: в ТЦ «Омский», ТЦ «Каскад», ТЦ «Континент», ТК «Парк» или ТК «Терминал».
1323