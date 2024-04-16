Омск-Информ
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·Происшествия

Рассеянный пассажир оставил сумку у банкомата, чем решили воспользоваться омич и его возлюбленная.
Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу поясной сумки у одного из пассажиров железнодорожного вокзала. Он оставил сумку возле банкомата в зале ожидания станции Омск – Пригород. 
Вещь заметили 57-летний омич и его 37-летняя сожительница. Не долго думая, они прихватили сумку, в которой лежали документы, банковские карты и мобильный телефон. Материальный ущерб составил 27 тыс. рублей.
Теперь на парочку заведено уголовное дело за кражу. Расследование продолжается.
·Происшествия

Рассеянный пассажир оставил сумку у банкомата, чем решили воспользоваться омич и его возлюбленная.
Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу поясной сумки у одного из пассажиров железнодорожного вокзала. Он оставил сумку возле банкомата в зале ожидания станции Омск – Пригород. 
Вещь заметили 57-летний омич и его 37-летняя сожительница. Не долго думая, они прихватили сумку, в которой лежали документы, банковские карты и мобильный телефон. Материальный ущерб составил 27 тыс. рублей.
Теперь на парочку заведено уголовное дело за кражу. Расследование продолжается.