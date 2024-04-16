Новый орган официально появился в Омской области. Он будет отстаивать духовно-нравственные ценности и формировать правильное отношение к службе в армии.

Новый орган официально появился в Омской области. Он будет отстаивать духовно-нравственные ценности и формировать правильное отношение к службе в армии.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о создании в регионе совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Новый совещательный орган призван не только сохранять и укреплять духовно-нравственные ценности, но и повышать сплоченность духовно-нравственного потенциала многонационального и многоконфессионального населения Омской области «на фоне насаждения недружественными государствами чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей».

Одной из задач совета станет разработка рекомендаций по противодействию деструктивных и радикальных идеологий, способных подорвать доверие к институтам государства, дискредитировать идеи служения Отечеству и сформировать негативное отношение к государственной службе.

Возглавил новый орган сам Виталий Хоценко. Его замами стали зампред правительства Олег Заремба и митрополит Дионисий. В состав совета вошли представители разных конфессий, члены регионального правительства, мэр Омска Сергей Шелест и представители различных ведомств.