Большую часть погибших составляют овцы и козы. В зоне подтопления оказались 10 захоронений сибирской язвы.

Большую часть погибших составляют овцы и козы. В зоне подтопления оказались 10 захоронений сибирской язвы.

Минсельхоз Казахстана сообщил, что из-за паводка в граничащих с Россией районах страны погибло 6,8 тыс. голов сельскохозяйственных животных. 75 % погибших животных – это мелкий рогатый скот: козы и овцы.

В Казахстане утилизировано 96 % от всего павшего поголовья. В регионах подтопления эвакуированы на безопасные участки 102 тыс. голов сельскохозяйственных животных Но данные приведены на конец прошлой недели. Ситуация могла существенно измениться.

В зоне подтоплений оказалось 10 захоронений сибирской язвы в трех областях страны. Специалисты взяли пробы грунта со всех объектов. По результатам лабораторных исследований наличия возбудителя сибирской язвы не выявлено.

Напомним, что из-за подтопления страдает соседняя с Омской Северо-Казахстанская область. Из нескольких районов Петропавловска эвакуировали жителей.