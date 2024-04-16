Федерация хоккея России утвердила новый лимит на легионеров для клубов. Он будет действовать со следующего сезона.
В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги команды смогут заявлять не три легионера, как сейчас, а пять. Соответствующие изменения утвердила накануне Федерация хоккея России.
– Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2024/25. Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС. Решение было принято практически единогласно, – приводит ТАСС слова источника в ФХР.
После утверждения лимита ФХР обратится в Министерство спорта РФ для внесения изменений в приказ ведомства, которые потом должно утвердить министерство юстиции. А уже после этого КХЛ официально оповестит клубы о новом лимите на следующий сезон.
Получается, что омский «Авангард» также сможет заявлять 5 легионеров. Уже известно, что на следующий сезон остается американец Рид Буше. В ближайшее время будет официально подписан контракт с канадцем Линденом Веем. Также при новом лимите есть вероятность, что в команде останутся Райан Спунер и Томаш Юрчо.