Федерация хоккея России утвердила новый лимит на легионеров для клубов. Он будет действовать со следующего сезона.

Федерация хоккея России утвердила новый лимит на легионеров для клубов. Он будет действовать со следующего сезона.

В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги команды смогут заявлять не три легионера, как сейчас, а пять. Соответствующие изменения утвердила накануне Федерация хоккея России.

– Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2024/25. Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС. Решение было принято практически единогласно, – приводит ТАСС слова источника в ФХР.

После утверждения лимита ФХР обратится в Министерство спорта РФ для внесения изменений в приказ ведомства, которые потом должно утвердить министерство юстиции. А уже после этого КХЛ официально оповестит клубы о новом лимите на следующий сезон.

Получается, что омский «Авангард» также сможет заявлять 5 легионеров. Уже известно, что на следующий сезон остается американец Рид Буше. В ближайшее время будет официально подписан контракт с канадцем Линденом Веем. Также при новом лимите есть вероятность, что в команде останутся Райан Спунер и Томаш Юрчо.