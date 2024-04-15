Омск-Информ
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·Происшествия

До конца учебного года часть детей отправят на удаленку, часть – в другую школу.
С 17 апреля школу № 89 в Октябрьском округе Омска закроют. Как сообщает «СуперОмск», причиной стала трещина между основным зданием школы и пристроенным к ней бассейном, часть стены просто отъехала.
– Принято решение часть школьников перевести в школу 138, а часть – на дистант. В течение лета будет произведен ремонт стены. С сентября школа будет работать в обычном режиме. В дальнейшем будет включена в план капитального ремонта», – сообщили в мэрии.
В школу № 138 временно переведут учеников 9-х, 10-х, 11-х классов. Остальные будут учиться удаленно.
Отметим, школа № 89 открылась в 1958 году. Бассейн пристроили в 1972 году, то есть больше 50 лет назад.
·Происшествия

До конца учебного года часть детей отправят на удаленку, часть – в другую школу.
С 17 апреля школу № 89 в Октябрьском округе Омска закроют. Как сообщает «СуперОмск», причиной стала трещина между основным зданием школы и пристроенным к ней бассейном, часть стены просто отъехала.
– Принято решение часть школьников перевести в школу 138, а часть – на дистант. В течение лета будет произведен ремонт стены. С сентября школа будет работать в обычном режиме. В дальнейшем будет включена в план капитального ремонта», – сообщили в мэрии.
В школу № 138 временно переведут учеников 9-х, 10-х, 11-х классов. Остальные будут учиться удаленно.
Отметим, школа № 89 открылась в 1958 году. Бассейн пристроили в 1972 году, то есть больше 50 лет назад.