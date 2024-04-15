К этому моменту на кладбищах также проведут уборку, организуют торговлю и отремонтируют дороги к ним.

К этому моменту на кладбищах также проведут уборку, организуют торговлю и отремонтируют дороги к ним.

Омская мэрия утвердила план мероприятий по подготовке ко Дню поминовения усопших (также родительский день, или Радоница), который выпал в этом году на 14 мая. Во-первых, до 10 мая на кладбищах проведут санитарную очистку, на подходах отремонтируют дороги, подготовят стоянки автобусов и автомобилей, установят биотуалеты.

Во-вторых, 11, 12 и 14 мая возить омичей до кладбищ и обратно будут дополнительные автобусы. Расписание рейсов в мэрии пока не сообщают. В-третьих, с 10 по 19 мая около кладбищ организуют торговлю ритуальными товарами. В-четвертых, 14 мая на погостах будут дежурить полиция и скорая.