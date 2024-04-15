Мужчина без прав, да еще и в пьяном виде решил покататься по селу на квадроцикле. Такой водитель, конечно же, привлек внимание стражей порядка.

Мужчина без прав, да еще и в пьяном виде решил покататься по селу на квадроцикле. Такой водитель, конечно же, привлек внимание стражей порядка.

Житель села Надеждино Омского района после встречи с полицейскими получил три протокола и лишился квадроцикла.

Все началось с того, что 47-летний сельчанин без прав, да еще и в пьяном виде вчера днем решил сесть на квадроцикл и покататься. На его беду навстречу ехали полицейские.

Сначала стражи порядка поняли, что у водителя нет прав, а потом почуяли запашок.

– Далее полицейские предложили гражданину пройти освидетельствование. 0,836 мг/л в выдыхаемом воздухе подтвердили, что мужчина нетрезв, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

На сельчанина составили сразу три протокола. Ему грозят десятки тысяч штрафа.

А квадроцикл погрузили на эвакуатор и отвезли на штрафстоянку.