На льду академии «Авангарда» и дворца «Сибирский нефтяник» прошел турнир с участием команд из разных регионов России.

На льду академии «Авангарда» и дворца «Сибирский нефтяник» прошел турнир с участием команд из разных регионов России.

Команды из пяти регионов России сошлись на II Межрегиональном турнире по хоккею среди женских команд «КосмоОмск». Три дня омский лед был раскален азартом и спортивным задором хоккеисток из Новосибирска, Нижневартовска, Томска, Новокузнецка и Омска. В рамках проекта «Хоккей для всех» они боролись за звание сильнейшей команды.

Женский хоккей в России развит слабо, подобные турниры – редкость. Но благодаря усилиям организаторов и поддержке Омского НПЗ этот вид спорта в регионе набирает обороты. Уже второй год предприятие оказывает помощь проекту «Хоккей для всех» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Матчи турнира прошли на льду хоккейной академии «Авангард» и дворца «Сибирский нефтяник». В упорной борьбе победу одержала команда «Сибирские Афины» из Томска, набравшая наибольшее количество очков.

– Проект объединил омичей, любящих этот вид спорта. Обмен опытом, оценка уровня мастерства других игроков – важные составляющие прогресса спортсменов. Благодаря Омскому НПЗ второй год в городе проходит турнир, объединяющий девушек из разных регионов. ОНПЗ помогает и развитию детского-юношеского хоккея, нашей академии. Поддержка крупнейшего предприятия обеспечивает хоккею в Омской области большой потенциал, который будет расти с каждым годом, – подчеркнул директор академии «Авангард» Кирилл Алексеев.

Как заявил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, задачи проекта «Хоккея для всех» совпадают с социальными приоритетами предприятия – раскрывать таланты, пропагандировать ЗОЖ и развивать командный дух.

– ОНПЗ много лет поддерживает как крупные спортивные проекты, так и локальные инициативы местных сообществ. Уделяем внимание не только хоккею: среди спортивных мероприятий, получающих помощь предприятия, – ежегодные турниры по боксу им. А. Малунцева и соревнования по греко-римской борьбе им. Т. Калимулина, – напомнил Белявский.

Яркий спортивный праздник на омском льду подарил болельщикам море позитивных эмоций и ярких впечатлений. А участницам – возможность продемонстрировать мастерство, самоотверженность и решимость в борьбе за победу.