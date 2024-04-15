Галина Люсева только год назад ушла в отставку. Она пользовалась в коллективе заслуженным авторитетом и уважением.

Галина Люсева только год назад ушла в отставку. Она пользовалась в коллективе заслуженным авторитетом и уважением.

Вчера, 14 апреля, в возрасте 58 лет ушла из жизни бывшая судья Омского областного суда Галина Люсева.

Уроженка Новосибирской области, она в 1983 году поступила в Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева на юридический факультет по специальности «Правоведение», окончив его в 1988 году. Затем она 10 лет работала в Омской транспортной прокуратуре. С должности старшего помощника транспортного прокурора Галина Люсева перешла в аппарат прокуратуры Омской области, где занимала различные должности.

Указом президента РФ от 30 января 2014 года Галина Люсева назначена судьей Омского областного суда.

– Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высокому профессионализму она пользовалась в коллективе заслуженным авторитетом и уважением, – отмечают в пресс-службе Омского областного суда.

5 апреля 2023 года Галина Люсева ушла в почетную отставку, а накануне ее не стало.