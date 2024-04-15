Омск-Информ
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·Образование

Теперь регион не получит средства на возведение объекта в рамках нацпроекта.
Школу на 1122 места в микрорайоне Ясная Поляна исключили из нацпроекта «Образование». Теперь регион не получит средства на возведение объекта в рамках программы, сообщает «Город 55».
– Школу в Ясной Поляне исключили из перечня объектов нацпроекта в конце 2023 года. Подрядчик не только не справился с начальным этапом строительства, но и не оформил выполненные работы должным образом для оплаты. Поэтому средства федерального бюджета были возвращены, – рассказали в региональном Минстрое.
Напомним, контракт с подрядчиком «Капитал Развитие», который строил школу в Ясной Поляне, был расторгнут в прошлом году. Причиной такого решения стали срывы сроков возведения объекта. Ранее в Минстрое заявляли, что сроки строительства школы перенесли на 2024–2026 годы.
·Образование

Теперь регион не получит средства на возведение объекта в рамках нацпроекта.
Школу на 1122 места в микрорайоне Ясная Поляна исключили из нацпроекта «Образование». Теперь регион не получит средства на возведение объекта в рамках программы, сообщает «Город 55».
– Школу в Ясной Поляне исключили из перечня объектов нацпроекта в конце 2023 года. Подрядчик не только не справился с начальным этапом строительства, но и не оформил выполненные работы должным образом для оплаты. Поэтому средства федерального бюджета были возвращены, – рассказали в региональном Минстрое.
Напомним, контракт с подрядчиком «Капитал Развитие», который строил школу в Ясной Поляне, был расторгнут в прошлом году. Причиной такого решения стали срывы сроков возведения объекта. Ранее в Минстрое заявляли, что сроки строительства школы перенесли на 2024–2026 годы.