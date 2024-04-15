Омск-Информ
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·Общество

Даниил Савин решил принять участие в программе «Поле чудес». Однако выиграть ему не удалось.

В передаче «Поле чудес» на Первом канале принял участие омич Даниил Савин. Выпуск показали 12 апреля.

Омич рассказал, что имеет свой бизнес в городе. Он продает массажное оборудование. Окончил медицинский колледж, специальность «медбрат по массажу». В прошлом году женился и на передачу приехал вместе со своей супругой. Кроме того, омич привез подарки и передал привет близким.

Однако выиграть мужчине не удалось. Это сделала Елена Тихонова из Пензенской области.

·Общество

Даниил Савин решил принять участие в программе «Поле чудес». Однако выиграть ему не удалось.

В передаче «Поле чудес» на Первом канале принял участие омич Даниил Савин. Выпуск показали 12 апреля.

Омич рассказал, что имеет свой бизнес в городе. Он продает массажное оборудование. Окончил медицинский колледж, специальность «медбрат по массажу». В прошлом году женился и на передачу приехал вместе со своей супругой. Кроме того, омич привез подарки и передал привет близким.

Однако выиграть мужчине не удалось. Это сделала Елена Тихонова из Пензенской области.