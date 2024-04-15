Омск-Информ
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·Общество

К сотрудникам МЧС обратился мужчина, автомобиль которого застрял на бездорожье.
Сотрудники МЧС ежедневно мониторят паводковую ситуацию в поселке Затон. Накануне к спасателям обратился мужчина, автомобиль которого застрял на бездорожье.
– Находились в базом лагере, к нам подошел мужчина и рассказал о том, что по пути следования к месту рыбного лова его автомобиль увяз в грязи и не может продолжить движение дальше. Вместе с обратившимся за помощью мужчиной на автомобиле высокой проходимости мы проследовали к месту, зацепили буксировочный трос и вытащили застрявший автомобиль, – рассказал начальник службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части Дмитрий Абрамов.
Автолюбителям региона рекомендуют тщательно строить маршрут и учитывать рельеф местности и погодные условия.
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·Общество

К сотрудникам МЧС обратился мужчина, автомобиль которого застрял на бездорожье.
Сотрудники МЧС ежедневно мониторят паводковую ситуацию в поселке Затон. Накануне к спасателям обратился мужчина, автомобиль которого застрял на бездорожье.
– Находились в базом лагере, к нам подошел мужчина и рассказал о том, что по пути следования к месту рыбного лова его автомобиль увяз в грязи и не может продолжить движение дальше. Вместе с обратившимся за помощью мужчиной на автомобиле высокой проходимости мы проследовали к месту, зацепили буксировочный трос и вытащили застрявший автомобиль, – рассказал начальник службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части Дмитрий Абрамов.
Автолюбителям региона рекомендуют тщательно строить маршрут и учитывать рельеф местности и погодные условия.
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