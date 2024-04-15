За год спрос на загородную недвижимость в регионе вырос на 11 %. Также увеличилась и цена на нее.

За год спрос на загородную недвижимость в регионе вырос на 11 %. Также увеличилась и цена на нее.

За первый квартал этого года в Омской области вырос спрос на покупку земли. Загородные участки омичи искали на 11 % чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, цены на загородную недвижимость выросли на 9 %. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость».

Самый большой рост спроса на приобретение участков оказался в Крыму (57 %), а также в Тюменской (50 %) и Ростовской областях (31 %).