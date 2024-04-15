Такое предложение губернатор Виталий Хоценко озвучил руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексею Дружинину.
В Омске может появиться передовая инженерная школа на базе Омского государственного университета путей сообщения. Такое предложение губернатор Виталий Хоценко озвучил руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексею Дружинину.
– Есть идея создания передовой инженерной школы по направлению развития связи на транспорте. Для нас это очень важный проект, так как разработки этой инженерной школы позволят создавать отечественные системы связи и телекоммуникации, которые полностью заместят собой иностранные аналоги. Программа интересная, есть индустриальные партнеры. Поможем с оформлением заявки в Министерство науки и высшего образования РФ на получение федерального гранта, – отметил глава региона.
Дружинин поддержал идею. Он отметил, что инициативы по развитию научных разработок в транспортных вузах – одна из первоочередных задач агентства.