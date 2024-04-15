Вода льется через трещину на потолке, портит стены и доходит даже до соседей снизу.

Вода льется через трещину на потолке, портит стены и доходит даже до соседей снизу.

С приходом весны снег на крыше дома № 44 на 4-й Транспортной в Омске начал таять, и вода потекла в квартиру жильцов на 9-м этаже. То же самое происходит и после дождя.

– Льет, да так сильно, что топим соседей, – жалуются омичи и публикуют видео.

В Госжилинспекции Омской области сообщили, что обратятся к управляющей компании. Ответ в ведомстве обещали дать до 23 апреля.

Отметим, что эту панельную девятиэтажку в Октябрьском округе построили в 1974 году. В отзывах на 2ГИС одна из местных жительниц сообщила, что управляющая компания практически не занимается домом.