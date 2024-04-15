Женщина из-за ремонта в квартире перевозила вещи в другое жилье. В это время ее дети проживали у подруги. Об этом узнали органы опеки.

Женщина из-за ремонта в квартире перевозила вещи в другое жилье. В это время ее дети проживали у подруги. Об этом узнали органы опеки.

В райцентре Москаленки Омской области у местной жительницы отобрали четырех детей. Как рассказал юрист Никита Сорокин в своем Telegram-канале, инцидент произошел из-за того, что дети находились у подруги сельчанки, пока она перевозила вещи из одной квартиры в другую. В это время органы опеки обследовали квартиру, из которой семья переезжала.

В 2022 году женщина подавала на отмену снятий ограничений в родительских правах. Однако органы опеки представили акт квартиры, в которой происходил ремонт. На основании плохих жилищных условий Москаленским районным судом было отказано в восстановлении родительских прав.

– Сегодня нам удалось доказать, что мать исправилась, и несмотря на то, что прокуратура была против, суд встал на сторону матери, – сообщил Сорокин.

Все дети снова проживают со своей матерью.