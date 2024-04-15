Женщина попросила свою соседку сопроводить ее в больницу. Та помогла бабушке, а заодно присвоила ее украшения.

Женщина попросила свою соседку сопроводить ее в больницу. Та помогла бабушке, а заодно присвоила ее украшения.

В полицию Черлакского района обратилась пенсионерка. Она рассказала, что к ней в гости приехала внучка, которая заметила пропажу украшений у бабушки. Сама же женщина не помнила, куда делись ее золотые серьги и цепочка.

Оказалось, что несколько дней назад пенсионерка упала у себя дома, после чего она решила сходить на рентген в больницу. Она попросила 37-летнюю соседку сопроводить ее в поликлинику.

– В беседе с медработником полицейские выяснили, что он попросил пациентку снять украшения и передал их сопровождавшей ее женщине. Как он полагал, в надежные руки, – рассказали в полиции.

Женщина сначала отрицала свою причастность к краже, но вскоре созналась. Она пояснила, что рассчитывала на забывчивость пенсионерки и поэтому забрала ее украшения себе. Теперь на сельчанку заведено уголовное дело за кражу.