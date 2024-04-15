Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. Новый асфальт уложат на площади почти в 8,5 тыс. кв. м.

Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. Новый асфальт уложат на площади почти в 8,5 тыс. кв. м.

В Омске начали ремонтировать дорогу на проспекте Королева. Сегодня бригада УДХБ выполняет работы на участке от улицы Заозерной до проезда Кохомского, а завтра выполнит в направлении улицы Березовой. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Ремонт осуществляется сплошным перекрытием полос асфальтом по всей ширине проезжей части. Поверхность дороги предварительно просушивают и проливают битумом, – добавил Шелест.

Новый асфальт уложат на площади почти в 8,5 тыс. кв. м.