Жильцы считают, что в здании 2011 года постройки неисправна канализация.
В Омске уже третью неделю подряд топит подвальные помещения в доме № 1г на улице Рождественского. Причиной, как сообщает «Город55», является неисправная канализация.
– Вода уже серьезно подмыла фундамент в двух местах, есть риск обрушения дома, а он всего лишь 2011 года постройки. Обращались в МЧС, ГЖИ, мэрию – никакой помощи нет. Жильцы боятся ложиться спать, потому что дом может треснуть или обрушиться в любой момент. Никому дела до нас нет, – рассказала жительница дома.
Комментируя эту ситуацию, чиновники заявили, что подтопление уже устранено.
– Вчера силами «ОмскВодоканала» снят подпор. Представителями администрации округа совместно с «ОмскВодоканалом» и управляющей организацией «Коммунсервис» 12.04.2024 проведено комиссионное обследование – в ходе визуального осмотра подвального помещения подтопления и разрушение фундамента не установлено, – сообщили в администрации Ленинского округа.
В администрации отметили, что угрозы обрушения дома нет.