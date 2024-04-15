В ресторане «Солнечный день и мама Маргарита» нашли санитарные нарушения. Там было постоянно грязно, а персонал работал без медосмотра. Суд закрыл заведение.

В ресторане «Солнечный день и мама Маргарита» нашли санитарные нарушения. Там было постоянно грязно, а персонал работал без медосмотра. Суд закрыл заведение.

В Омске на улице Ленина закрыли ресторан «Солнечный день и мама Маргарита». Произошло это из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области, посетители заведения постоянно жаловались на методы санитарной обработки. После этого региональный Роспотребнадзор решил организовать проверку. Выяснилось, что весь персонал ресторана работал без медосмотра и гигиенической аттестации, в заведении отсутствовали дезинфицирующие средства, не соблюдался контроль качества на пищевом предприятии, а также не велась производственная документация и не соблюдались условия хранения продуктов питания. На этом нарушения не закончились. На вымытой посуде сотрудники Роспотребнадзора нашли следы жира и грязи, а одежда персонала хранилась в неположенном месте. Само помещение общепита находилось в плачевном состоянии. Во всех помещениях были трещины на полу и дефекты покрытия потолка в моечной.

Руководству ресторана вынесли представление. Однако после этого нарушения не были устранены. Тогда надзорному ведомству пришлось обратиться в суд. Фемида решила закрыть ресторан на 30 суток. Сотрудники судебных приставов опечатали все здание и разъяснили руководству общепита, что будет, если ресторан снова откроют до окончания установленного судом срока.