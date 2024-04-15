Студенты Омского медколледжа получат в ближайшее время тренажеры для обучения. Одни из них – манекены Сема и Геннадий.

Студенты Омского медколледжа получат в ближайшее время тренажеры для обучения. Одни из них – манекены Сема и Геннадий.

Для студентов Омского медицинского колледжа закупят большое количество тренажеров. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. За оборудование готовы потратить около 12 млн рублей.

Согласно документу, образовательное учреждение купит макеты органов малого таза, головы, грудной и брюшной полости.

Кроме того, в списке есть манекены-тренажеры Сема и Геннадий. Им студенты будут промывать желудок. А также манекен-симулятор Борис, которому окажут первую помощь при травмах, манекен-симулятор ребенка первого года жизни – «Малыш-7» и робот-тренажер младенца «Манечка-1.01». Оборудование должны поставить в медколледж в течение 90 дней после заключения контракта.