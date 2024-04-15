Предприятия выбрасывали без разрешения около 20 тонн загрязняющих веществ в год. За них взялась природоохранная прокуратура.

Предприятия выбрасывали без разрешения около 20 тонн загрязняющих веществ в год. За них взялась природоохранная прокуратура.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура нашла 10 предприятий, которые без разрешительных документов загрязняли воздух. Суммарный объем выбросов этих предприятий превысил 20 тонн в год.

Руководители этих структур получили представления прокуратуры. Также надзорное ведомство вынесло постановления о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

А суд обязал 4 организации провести инвентаризацию источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, поставить производственные площадки на учет в контролирующие органы, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Большинство нарушений уже устранено, виновные понесли наказания.