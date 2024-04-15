Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла на трассе Омск – Тара. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Сегодня, 15 апреля, около семи часов утра в Большереческом районе произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, авария случилась в районе 224 км автодороги Омск – Тара. 43-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением и съехал в правый кювет, из-за этого машина перевернулась.

На месте происшествия скончался один из пассажиров иномарки – 30-летний мужчина. Еще трое были доставлены в больницу. Это мужчины, 35, 38 и 40 лет.

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·Происшествия

Авария произошла на трассе Омск – Тара. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Сегодня, 15 апреля, около семи часов утра в Большереческом районе произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, авария случилась в районе 224 км автодороги Омск – Тара. 43-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением и съехал в правый кювет, из-за этого машина перевернулась.

На месте происшествия скончался один из пассажиров иномарки – 30-летний мужчина. Еще трое были доставлены в больницу. Это мужчины, 35, 38 и 40 лет.

2214