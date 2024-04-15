Мужчина весело проводил время в компании своей жены и соседа. Вскоре он приревновал супругу к товарищу. Тогда сельчанин взял топор.

Мужчина весело проводил время в компании своей жены и соседа. Вскоре он приревновал супругу к товарищу. Тогда сельчанин взял топор.

В Омском районе будут судить 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в ночь с 19 по 20 августа прошлого года. Мужчина устроил застолье вместе со своей женой и соседом по даче на территории СНТ «Овощевод» в поселке Ключи. В какой-то момент сельчанин оставил супругу с другом на некоторое время наедине, а когда вернулся, то увидел, как они разговаривают, держась за руку. Мужчина разозлился, взял топор и начал наносить товарищу удары в область головы и груди. На просьбы женщины вызвать скорую помощь муж согласился при условии, что она возьмет вину на себя.

– Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевшего удалось спасти, однако полученные телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью. Вину в совершении преступления мужчина признал частично, настаивая, что не желал смерти потерпевшим, – добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Омский районный суд.