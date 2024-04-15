Голосование продлится до 30 апреля. Свой выбор можно сделать самостоятельно или воспользоваться помощью волонтеров.

Голосование продлится до 30 апреля. Свой выбор можно сделать самостоятельно или воспользоваться помощью волонтеров.

В Омске продолжается голосование за объекты, подлежащие благоустройству в будущем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, на сегодня свой голос отдали 80 245 омичей.

– Два объекта набрали свыше 10 тысяч голосов: аллея в границах улиц Энергетиков – Химиков в Советском округе и территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе. Тройку замыкает сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10-м микрорайоне Кировского округа, – сообщил Шелест.

Голосование завершится 30 апреля. Омичи в возрасте от 14 лет могут проголосовать самостоятельно на единой федеральной платформе 55.gorodsreda.ru или на платформе обратной связи «Госуслуг» «Решаем вместе», а также с помощью волонтеров, которые работают в каждом округе Омска.

Волонтеры работают в пяти торговых центрах города:

ТЦ «Омский» (ул. Интернациональная, д. 43);

ТК «Парк» (ул. Масленникова, д. 134);

ТК «Терминал» (пр. Мира, д. 9б);

ТЦ «Каскад» (пр. К. Маркса, д. 24);

ТЦ «Континент» (ул. 70 лет Октября, д. 25).

Сергей Шелест призвал омичей сделать свой выбор.