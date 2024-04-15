Омич Михаил был очень гостеприимным хозяином. Но в ближайшее время он вряд ли вернется в свой дом.

Омич Михаил был очень гостеприимным хозяином. Но в ближайшее время он вряд ли вернется в свой дом.

Омские полицейские нагрянули в один из частных домов Кировского округа. Там гостеприимный хозяин Михаил принимал гостей. Устроил омич в своем доме наркопритон.

Гости принимали там мефедрон, метадон, Alpha-PVP и другую наркосинтетику. В качестве платы за свои услуги Михаил получал дозы наркозелья.

Полицейские стали спрашивать гостей, что они здесь делали, но правды стражи порядка не услышали.

– Пришла в гости к Михаилу пива попить. Просто в свой выходной, – уверяла одна из девушек. – Зашла в гости к Мишке, – утверждала другая омичка.

Другие люди также говорили, что зашли в гости к Мишке. Но полицейские нашли в доме предметы, используемые для потребления запрещенных веществ.

На Михаила и трех его гостей составили протоколы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Но одним протоколом хозяин жилья не отделается. За организацию и содержание наркопритона на него завели уголовное дело. В ближайшее время Михаил вряд ли вернется в свой уютный дом и не будет там принимать гостей.