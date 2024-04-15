Прокуратура объявила нескольким главам районов предостережения о недопустимости нарушений при организации подготовки и прохождении пожароопасного сезона.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела совещание, которое было посвящено пожароопасному сезону. В заседании приняли участие сотрудники регионального минбезопасности, ГУ МЧС России по Омской области, ГУ лесного хозяйства и главы районов, где за последние годы возникало больше всего природных пожаров.
– Омский природоохранный прокурор Артем Шельманов обратил внимание присутствующих глав районов на необходимость надлежащей подготовки к пожароопасному сезону, соблюдения правил противопожарного режима и пожарной безопасности в лесах, своевременного оборудования минерализованных полос, обеспечения взаимодействия с лесхозами, – отметили в надзорном ведомстве.
Главам нескольких районов объявили предостережения о недопустимости нарушений при организации подготовки и прохождении пожароопасного сезона.