Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Прокуратура нашла просроченную задолженность по налогам у завода металлоконструкций «Мост».

Прокуратура заинтересовалась работой ООО «Завод металлоконструкций «Мост». Предприятие накопило налоговую задолженность на сумму свыше 80 млн рублей.

– На предприятии имеется просроченная задолженность по единому налоговому счету, в том числе по налогам на доходы физических лиц, прибыль организаций, а также по обязательным взносам на пенсионное и медицинское страхование работников, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Руководителю завода внесли представление. После этого весь долг погасили.

Отметим, что завод металлоконструкций «Мост» является структурным подразделением ООО «Мост», которое можно назвать преемником того самого НПО «Мостовик» Олега Шишова.

1133
·Общество

Прокуратура нашла просроченную задолженность по налогам у завода металлоконструкций «Мост».

Прокуратура заинтересовалась работой ООО «Завод металлоконструкций «Мост». Предприятие накопило налоговую задолженность на сумму свыше 80 млн рублей.

– На предприятии имеется просроченная задолженность по единому налоговому счету, в том числе по налогам на доходы физических лиц, прибыль организаций, а также по обязательным взносам на пенсионное и медицинское страхование работников, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Руководителю завода внесли представление. После этого весь долг погасили.

Отметим, что завод металлоконструкций «Мост» является структурным подразделением ООО «Мост», которое можно назвать преемником того самого НПО «Мостовик» Олега Шишова.

1133