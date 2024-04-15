Чаще всего омичей стала интересовать работа в сферах медицины и сельского хозяйства.

Чаще всего омичей стала интересовать работа в сферах медицины и сельского хозяйства.

В марте активность соискателей из Омской области выросла на 8,4 %. Жители региона стали чаще искать работу в сферах сельского хозяйства, медицины, добычи сырья, маркетинга и рабочего персонала. Интерес соискателей снизился к работе в сфере страхования, а также в сфере продаж. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Также в марте чаще всего омичи рассматривали работу в сфере транспорта и логистики.

Отметим, что среди регионов СФО самый значимый рост активности соискателей в поиске работы зафиксирован в Кемеровской области и Красноярском крае.