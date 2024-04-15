Он шел в районе остановки «Дом Туриста». Также героя комиксов и фильмов видели и на Левом берегу.

Он шел в районе остановки «Дом Туриста». Также героя комиксов и фильмов видели и на Левом берегу.

Жители Омска встретили человека-паука. Персонаж комиксов и фильмов в полном обмундировании был замечен омичами на остановке общественного транспорта «Дом Туриста». Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях, опубликовав видеозапись.

На кадрах видно, как мужчина в костюме вымышленного персонажа гуляет по городу. Жители города восприняли неожиданную встречу с юмором.

– Этому городу нужен герой, – пишет один из омичей под постом.

Также омичи рассказали, что видели человека-паука и в 11-м микрорайоне.