Такой прогноз дал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Приехавший в Омскую область глава МЧС России Александр Куренков предупредил местных чиновников, что в регионе будет вторая и третья волна паводка. Как сообщает ТАСС, к такому выводу он пришел исходя из особенностей региона.
– В рамках особенностей региона нужно понимать, что будет еще вторая и, возможно, третья волна прохождения паводка. Мы должны знать, как действовать. Все усилия необходимо направить на проведение превентивных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность людей и минимизировать материальный ущерб, – сказал Куренков.
Как сообщалось ранее, в зоне подтопления в Омской области остаются 8 домов. Ликвидацией последствий паводка занимаются больше 100 человек. В регионе подготовили 229 пунктов временного размещения. В них пока разместили только троих жителей.