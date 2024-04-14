Омск-Информ
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·Происшествия

Как произошло падение, сейчас выясняют правоохранители.
Сегодня на проспекте Менделеева в Советском округе с 9-го этажа дома упал мужчина. Как сообщает «Ом1», приехавшим медикам спасти его не удалось. Мужчина скончался на месте.
На место также приехали полицейские. Они выясняют, что именно произошло.
1719
·Происшествия

Как произошло падение, сейчас выясняют правоохранители.
Сегодня на проспекте Менделеева в Советском округе с 9-го этажа дома упал мужчина. Как сообщает «Ом1», приехавшим медикам спасти его не удалось. Мужчина скончался на месте.
На место также приехали полицейские. Они выясняют, что именно произошло.
1719