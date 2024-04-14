Омск-Информ
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·Происшествия

Под видом антивируса людям подсовывают приложение с удаленным управлением.
Полицейские выявили новую мошенническую схему. Теперь аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предлагают скачать антивирус. Однако под видом антивируса в телефонах устанавливают приложение с удаленным управлением.
– Так киберпреступники получают полный доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счете, – сообщили в полиции.
Будьте внимательны! Настоящие сотрудники Росфинмониторинга, полиции и «Госуслуг» не звонят и не рассылают сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение.
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·Происшествия

Под видом антивируса людям подсовывают приложение с удаленным управлением.
Полицейские выявили новую мошенническую схему. Теперь аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предлагают скачать антивирус. Однако под видом антивируса в телефонах устанавливают приложение с удаленным управлением.
– Так киберпреступники получают полный доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счете, – сообщили в полиции.
Будьте внимательны! Настоящие сотрудники Росфинмониторинга, полиции и «Госуслуг» не звонят и не рассылают сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение.
2491