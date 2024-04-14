Ликвидацией последствий паводка занимаются больше 100 человек и 50 единиц техники.

Ликвидацией последствий паводка занимаются больше 100 человек и 50 единиц техники.

Сегодня в Омске состоялось выездное координационное совещание по вопросу готовности региона к паводку и пожароопасному сезону. Его провели глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Виталий Хоценко.

За прошедшую зиму в регионе выпало осадков на 145 % выше нормы. В конце марта ввели режим повышенной готовности. Подготовку к паводку чиновники начали заранее: обследовали потенциально опасные гидротехнические сооружения, составили реестр населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, создали в селах запасы продуктов и лекарств, чтобы их хватило до открытия паромных переправ. Ликвидацией последствий паводка занимаются больше 100 человек и 50 единиц техники. Готовятся в Омске и к пожароопасному сезону.

– С осени провели полную опашку вокруг населенных пунктов, созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 20 метров, – впервые ввели в действие такие стандарты, посмотрим, как это отработает. Также в прошлом году мы провели инвентаризацию и анализ состояния сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров в районах области. В итоге было принято решение о поэтапном усилении противопожарной службы региона. Также в этом году мы оказываем больше помощи муниципалитетам – в 4 раза увеличили объем субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. По 1 млн рублей выделяем каждому из 32 районов на подготовку людей и техники к пожароопасному периоду, – сообщил Хоценко.

Ранее глава региона заявил, что ситуация с паводком в Омской области контролируемая. В зоне подтопления остаются только 8 домов.