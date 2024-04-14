Собака родилась с отростком на одной из лап, но это не доставляет ей никаких проблем.

Собака родилась с отростком на одной из лап, но это не доставляет ей никаких проблем.

«Муниципальный приют для животных» в Омске ищет новых хозяев и дом для пятилапого щенка по кличке Пулька. Собака родилась с отростком на одной из лап, но жить ей это не мешает, и операции не требуется.

– Пулька – очень замечательная девчонка: ласковая, задорная, сообразительная, активная в силу своего возраста, но любит и крепко поспать. Очень любит поспать, поэтому всех воров и жуликов проспит, – сообщили в приюте.

Сотрудники приюта отметили, что Пульку обработали от всех паразитов. Она ладит с другими животными и имеет отменный аппетит. Щенок может вырасти до 40–50 см в холке.