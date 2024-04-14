Омск-Информ
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·Общество

Собака родилась с отростком на одной из лап, но это не доставляет ей никаких проблем.
«Муниципальный приют для животных» в Омске ищет новых хозяев и дом для пятилапого щенка по кличке Пулька. Собака родилась с отростком на одной из лап, но жить ей это не мешает, и операции не требуется.
– Пулька – очень замечательная девчонка: ласковая, задорная, сообразительная, активная в силу своего возраста, но любит и крепко поспать. Очень любит поспать, поэтому всех воров и жуликов проспит, – сообщили в приюте.
Сотрудники приюта отметили, что Пульку обработали от всех паразитов. Она ладит с другими животными и имеет отменный аппетит. Щенок может вырасти до 40–50 см в холке.
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·Общество

Собака родилась с отростком на одной из лап, но это не доставляет ей никаких проблем.
«Муниципальный приют для животных» в Омске ищет новых хозяев и дом для пятилапого щенка по кличке Пулька. Собака родилась с отростком на одной из лап, но жить ей это не мешает, и операции не требуется.
– Пулька – очень замечательная девчонка: ласковая, задорная, сообразительная, активная в силу своего возраста, но любит и крепко поспать. Очень любит поспать, поэтому всех воров и жуликов проспит, – сообщили в приюте.
Сотрудники приюта отметили, что Пульку обработали от всех паразитов. Она ладит с другими животными и имеет отменный аппетит. Щенок может вырасти до 40–50 см в холке.
2979